Собянин посетил городской Центр поддержки семей мобилизованных

14:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поддержка подпавшим под мобилизацию гражданам и членам их семей будет оказываться столичными властями на всем протяжении специальной военной операции на Украине, заявил Сергей Собянин в ходе посещения городского Центра поддержки семей мобилизованных.
"Семьи мобилизованных должны знать и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, к каждой супруге, родителям, детям", – отметил он.
Градоначальник уточнил, что для данных целей был создан Центр поддержки семей мобилизованных, где они смогут получить материальную и юридическую помощь, психологическую поддержку.
Сергей Собянин подчеркнул, что среди мер поддержки – устройство детей в детсады, продленные группы, обеспечение питанием, устройство в школу, перевод из одного детского сада в другой, социальное обслуживание родителей мобилизованных.
"Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады – мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим: и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки и так далее. Если есть такая необходимость, то по заявлениям мы все это сделаем", – добавил мэр.
Он уточнил, что для обращения семей мобилизованных также работают специальные кол-центры. Кроме того, они могут обратиться в созданные в военкоматах группы, связанные с вопросами направленных повесток.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.
Отмечалось, что в Москве был также открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, куда можно обратиться с целью оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей
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