Началось строительство автодороги к станции Кокошкино МЦД-4 в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО начались работы по строительству новой автодороги, которая обеспечит подъезд к станции Кокошкино МЦД-4 и железной дороги Киевского направления. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

В данный момент идет подготовка территории к строительству. Трасса подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы, протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы, рассказал Ефимов.

Общая протяженность новой дороги – порядка 2,5 километра, ввести ее в эксплуатацию намерены в следующем году, добавил заммэра. В рамках проекта также проведут реконструкцию существующих улиц, строительство дороги, которая включает в себя от двух до трех полос движения, тротуаров, наземных пешеходных переходов и ливневой канализации.

Кроме того, дорожники смонтируют наружное освещение, оборудуют дорогу автоматической системой управления дорожным движением, реконструируют светофор на пересечении улицы Горького с Зайцевским шоссе. После завершения основных работ специалисты благоустроят прилегающую территорию, высадят деревья и кустарники, разобьют газон.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что работы выполняет генеральный подрядчик ООО "Современные технологии дорожного строительства". Госзаказчиком является ГКУ города Москвы "Москворечье".

Ранее сообщалось, что строительные работы по Южной рокаде планируется закончить до конца года. На данный момент готовность трассы составляет 91%, сказал Сергей Собянин. По его словам, строительство разделено на восемь участков, пять их которых уже завершены.