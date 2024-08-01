"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появилась в Пресненском районе столицы

В Пресненском районе общественный транспорт поедет в четыре раза быстрее. Время в пути для пассажиров сократится благодаря новой выделенной полосе на улице Трехгорный Вал.

В этом месте проходят четыре маршрута городского транспорта. На них каждый день москвичи доезжают от Белорусского, Рижского и Савеловского вокзалов до разных районов города.

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