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01 августа, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появилась в Пресненском районе столицы

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В Пресненском районе общественный транспорт поедет в четыре раза быстрее. Время в пути для пассажиров сократится благодаря новой выделенной полосе на улице Трехгорный Вал.

В этом месте проходят четыре маршрута городского транспорта. На них каждый день москвичи доезжают от Белорусского, Рижского и Савеловского вокзалов до разных районов города.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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