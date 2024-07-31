Синоптик Позднякова: 25-градусное тепло вернется в Москву в выходные, 3–4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В субботу, 3 августа, воздух в столице прогреется до 25 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, в четверг, 1 августа, в городе будет облачно с прояснениями и ожидается кратковременный дождь. За день может выпасть от 2 до 10 миллиметров осадков, а температура воздуха составит около 20 градусов. При этом ветер будет северо-западный – 6–11 метров в секунду.

"В пятницу температура будет примерно такой же. Кратковременные дожди уже будут иметь локальный характер, атмосферное давление чуть-чуть подрастет", – добавила синоптик.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В субботу мы будем находиться как бы в перемычке между циклонами. Ночью без существенных осадков, а днем еще местами может покапать небольшой дождь. Дневная температура – 23...25 градусов.

В воскресенье погоду в столице определит южный циклон и осадков будет больше, говорит Позднякова.

"В первой половине дня температура достигнет 25 градусов, но затем будут дожди. Поэтому преобладающая температура в этот день – где-то 19...24 градуса", – указала метеоролог.

Ранее жителей столицы предупредили, что из-за глобального потепления к 2050 году количество молний в Москве увеличится в три раза. Также существует вероятность, что их удары будут более мощными.