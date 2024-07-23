"Интервью": Дмитрий Пушкарь – о разработках клеточных препаратов

Что можно контролировать при помощи клеточных препаратов? Насколько снизились случаи распространенных форм рака простаты?

О чем надо говорить мальчикам с детства? Почему ни одному мужчине не удастся избежать консультации уролога?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь.