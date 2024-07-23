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Новости

23 июля, 19:00

Технологии

"Интервью": Дмитрий Пушкарь – о разработках клеточных препаратов

"Интервью": Дмитрий Пушкарь – о разработках клеточных препаратов

Уролог Пушкарь рассказал, какие задачи стоят перед "Урологией 2030"

Выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард" стартовала в "Зарядье" 19 июля

Уролог Пушкарь рассказал, куда москвичи могут обратиться с урологическими проблемами

Уролог Пушкарь рассказал, сколько операций проводят с использованием роботов

Уролог Пушкарь рассказал, как в Московской урологической школе готовят специалистов

Уролог Пушкарь рассказал, сколько операций проводят в Московском урологическом центре

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

"Мой район. Новости": услугу оповещения родных запустили в 18 московских больницах

"Мой район. Новости": каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Что можно контролировать при помощи клеточных препаратов? Насколько снизились случаи распространенных форм рака простаты?

О чем надо говорить мальчикам с детства? Почему ни одному мужчине не удастся избежать консультации уролога?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь.

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Программа: Интервью
медицинатехнологиивидеоФёдор Баландин
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