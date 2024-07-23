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23 июля, 16:45

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Уролог Пушкарь рассказал, куда москвичи могут обратиться с урологическими проблемами

Уролог Пушкарь рассказал, куда москвичи могут обратиться с урологическими проблемами

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По словам главного уролога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководителя Московского урологического центра Дмитрия Пушкаря, москвичи могут обратиться за консультацией уролога в поликлинику или консультативно-диагностическое отделение центра. Там оказывают медпомощь при мочекаменной болезни, почечной колике и других заболеваниях.

Пушкарь подчеркнул, что жители столицы полностью застрахованы в аспекте скорой помощи по урологии.

Большое интервью с Дмитрием Пушкарем выйдет во вторник, 23 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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