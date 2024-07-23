Уролог Пушкарь рассказал, как в Московской урологической школе готовят специалистов

Главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь рассказал, что Московская урологическая школа много лет бесплатно обучает столичных урологов по всем смежным специальностям. Среди них – эндоурология, онкоурология, урогинекология и другие.

Кроме того, Пушкарь отметил, что в данный момент количество распространенных форм рака простаты в Москве сократилось с 65–70% до 25-30%.

Большое интервью с Дмитрием Пушкарем выйдет во вторник, 23 июля, в эфире телеканала Москва 24.