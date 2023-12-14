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Новости

14 декабря, 07:15

Новости

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей – Собянин

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

На базе Боткинской больницы заработали сразу два суперсовременных медицинских комплекса. Кардинально улучшит качество обслуживания столичных пациентов флагманский центр скорой помощи. Он стал уже четвертым в столице.

Вместе с флагманским центром на базе Боткинской больницы также открыли крупнейший в стране Московский урологический центр. Перед тем как здесь приняли первых пациентов, новые корпуса посетил Сергей Собянин. Мэр столицы осмотрел отделения и пообщался с сотрудниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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