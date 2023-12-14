Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

На базе Боткинской больницы заработали сразу два суперсовременных медицинских комплекса. Кардинально улучшит качество обслуживания столичных пациентов флагманский центр скорой помощи. Он стал уже четвертым в столице.

Вместе с флагманским центром на базе Боткинской больницы также открыли крупнейший в стране Московский урологический центр. Перед тем как здесь приняли первых пациентов, новые корпуса посетил Сергей Собянин. Мэр столицы осмотрел отделения и пообщался с сотрудниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.