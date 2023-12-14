Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Наро-Фоминском городском округе – Собянин

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что в ночь на четверг, 14 декабря, в Наро-Фоминском городском округе ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)", – сообщил он.

Собянин отметил, что разрушений и пострадавших после падения обломков по предварительным данным также нет.

Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву