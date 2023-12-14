14 декабря, 05:31Мэр Москвы
Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Наро-Фоминском городском округе – Собянин
Фото: Министерство обороны РФ
Сергей Собянин сообщил, что в ночь на четверг, 14 декабря, в Наро-Фоминском городском округе ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.
"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)", – сообщил он.
Собянин отметил, что разрушений и пострадавших после падения обломков по предварительным данным также нет.
Собянин рассказал об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву
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