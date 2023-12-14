Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на четверг, 14 декабря, в Наро-Фоминском городском округе силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, согласно предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте произошедшего.