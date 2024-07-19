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19 июля, 17:20

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"Мой район. Новости": около 70 тыс операций по лечению катаракты проведут в Москве

"Мой район. Новости": около 70 тыс операций по лечению катаракты проведут в Москве

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В столичных клиниках проведут около 70 тысяч операций по лечению катаракты, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. При этом срок ожидания помощи сократится с нескольких месяцев до одного.

Ведущей клиникой в Москве по борьбе с этим заболеванием является офтальмологический городской центр имени Боткина. В день в среднем в нем проводят по 100 операций. Манипуляции выполняют с помощью микрохирургического метода дробления ультразвуком хрусталика с последующей его заменой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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