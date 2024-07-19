19 июля, 17:20Город
"Мой район. Новости": около 70 тыс операций по лечению катаракты проведут в Москве
В столичных клиниках проведут около 70 тысяч операций по лечению катаракты, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. При этом срок ожидания помощи сократится с нескольких месяцев до одного.
Ведущей клиникой в Москве по борьбе с этим заболеванием является офтальмологический городской центр имени Боткина. В день в среднем в нем проводят по 100 операций. Манипуляции выполняют с помощью микрохирургического метода дробления ультразвуком хрусталика с последующей его заменой.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".