Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 14:45

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Дерматовенеролог Потекаев рассказал о мерах поддержки правительства Москвы

Дерматовенеролог Потекаев рассказал о мерах поддержки правительства Москвы

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Какую поддержку оказывает правительство Москвы в области инновационной медицины? И как благодаря этой помощи в столице производят отечественное медоборудование, превосходящее зарубежные аналоги? Об этом рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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