Дерматовенеролог Потекаев рассказал о мерах поддержки правительства Москвы

Какую поддержку оказывает правительство Москвы в области инновационной медицины? И как благодаря этой помощи в столице производят отечественное медоборудование, превосходящее зарубежные аналоги? Об этом рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.