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17 июля, 09:45

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Московские стационары подключили СМС-оповещение для родственников пациентов

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Родственники пациента, который находится в реанимации, могут оперативно узнавать о состоянии его здоровья: 18 московских стационаров подключили специальные СМС-оповещения. О новом сервисе рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Впервые такая система была в пилотном режиме запущена в медицинском центре в Коммунарке. В рассылаемых сообщениях можно выяснить, находится ли пациент в сознании, подключен ли он к аппарату искусственной вентиляции легких, какие у него температура, давление, пульс и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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