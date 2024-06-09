Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Больше 220 единиц новейшей медицинской техники начали использовать в этом году столичные больницы и поликлиники, сообщил Сергей Собянин.

Это, в частности, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые маммографы, ангиографы и рентгеновские денситометры. По словам мэра, Москва первой в России начала приобретать сложное медоборудование по контрактам жизненного цикла.

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