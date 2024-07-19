Свыше 400 специалистов центров госуслуг работают в приемных отделениях 20 больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров работают 419 специалистов центров госуслуг, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Администраторы центров госуслуг в городских медучреждениях помогают сформировать доверительные отношения между пациентами и медицинской системой. <...> Сотрудники МФЦ – это уже неотъемлемая часть пациентоориентированного подхода в рамках нового стандарта экстренной помощи", – привели слова вице-мэра на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, соответствующую программу во флагманские центры ввели в 2023 году. После положительного результата практику стали внедрять в другие городские стационары.

Сейчас в обязанности специалистов входят регистрация пациентов, консультация сопровождающих по немедицинским вопросам, организация встреч с врачами и помощь посетителям в разрешении нестандартных ситуаций, отметила Ракова.

Например, администраторы уделяют время каждому пациенту и индивидуально подходят к решению его вопроса. Всего в направлении "Мой администратор" их числится более двух тысяч.

Помимо этого, администраторы офисов "Мои документы" помогают во флагманских центрах городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы имени С. П. Боткина.

Кроме того, по новому московскому стандарту экстренной помощи будут работать и строящиеся флагманские центры городской клинической больницы имени В. М. Буянова и городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова.

Специалисты центров госуслуг начинают свое обучение в офисах "Мои документы", а после им предоставляют подготовку в образовательном центре "Академия искреннего сервиса".

Ранее дополнительный офис центра государственных услуг "Мои документы" открылся в Московском городском суде. Он доступен для посетителей на втором этаже основного здания инстанции. Данный офис будет оказывать весь спектр государственных услуг.

Его открытие позволит посетителям подать исковое заявление и прочие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, а также ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел, не покидая здание.