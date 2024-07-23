23 июля, 18:00Технологии
Уролог Пушкарь рассказал, какие задачи стоят перед "Урологией 2030"
По мнению главного уролога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководителя Московского урологического центра Дмитрия Пушкаря, "Урология 2030" не предусматривает разреза. Кроме того, она подразумевает профилактические меры и "блестящий результат".
Пушкарь также добавил, что в данный момент ведутся разработки клеточных препаратов, которые будут контролировать онкоурологические заболевания на ранней стадии.
Большое интервью с Дмитрием Пушкарем выйдет во вторник, 23 июля, в эфире телеканала Москва 24.