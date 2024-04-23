WCCFTech: в iPhone 16 сделают сенсорные кнопки включения и регулировки звука

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В новой модели iPhone 16, презентацию которого ожидают осенью 2024-го, кнопки включения и регулировки звука станут сенсорными, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал WCCFTech.

По данным источника, для реализации данной задумки в смартфон необходимо установить две специальные микросхемы SiP (system in package), которые произведет компания ASE. В сообщении отметили, что производитель SiP расширил свое производство и готовится к поставкам в третьем квартале.

Как указано в материале, изначально сенсорные кнопки, по слухам, собирались устанавливать в ранних версиях смартфона – iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако из-за неизвестных технических проблем от этой идеи отказались. Так как ASE готовы к отгрузкам в третьем квартале, предполагается, что в текущем году никаких переносов не предвидится. Но в материале уточнили, что эту информацию еще не подтвердили авторитетные инсайдеры.

В сообщении добавили, что в iPhone 16 также планируют сделать твердотельные кнопки действия и спуска затвора камеры.

Ранее в СМИ сообщалось, что корпорация Apple разрабатывает складные гаджеты, несмотря на слухи о закрытии проекта. Презентация таких iPhone или iPad планируется в 2025 году.