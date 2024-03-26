Apple научилась обновлять iPhone в запечатанной коробке

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Компания Apple начала тестировать в магазинах новую функцию для обновления прошивки смартфонов. Об этом проинформировал Bloomberg.

По словам обозревателя Марка Гурмана, Apple создала инструмент, который позволит обновлять iOS запечатанных iPhone прямо в магазине.

Эксперт объяснил, что так покупатель получит устройство с актуальной версией операционной системы. Для этого телефон нужно положить на специальную платформу. Затем девайс подключается к смартфону через MagSafe, заряжает iPhone и передает обновление. После этого аппарат автоматически выключается.

Специалист отметил, что новую систему назвали Apple Presto. Ее начали тестировать в конце 2023 года и введут в эксплуатацию в апреле.

Ранее Apple запустила новый раздел App Store с приложениями для Vision Pro. Потенциальные покупатели могут познакомиться с ассортиментом приложений для очков без их покупки.