Apple запустила новый раздел App Store с приложениями для Vision Pro

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Компания Apple запустила новый раздел в веб-версии App Store, в котором присутствуют приложения для системы VisionOS шлема смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает "Газета.ру".

Потенциальные покупатели могут познакомиться с ассортиментом приложений для очков без их покупки.

Пользователям необходимо перейти на сайт App Store и нажать на кнопку "Для Apple Vision Pro". Там отобразятся рубрики с приложениями и отдельная вкладка для проектов из Apple Arcade.

На сайте были собраны приложения по таким же категориям, как и в App Store для гарнитуры. Здесь пользователи могут перейти во вкладки "Что нового", "Новинки этой недели", "Игры для iPhone, iPad и Vision Pro" и "Не пропустите". Приложения можно просматривать и по другим критериям.

Ранее сообщалось, что в предстоящем обновлении Microsoft 365 в iPhone сделают режим рации. Его совместят с фреймворком Push-to-Talk (PTT) от компании Apple. Разработчики планируют внедрить функцию в оптимизированном фоновом режиме. Режим рации сможет предоставить пользователям мгновенную и безопасную голосовую связь, а также позволит контактировать с коллегами.

До этого одна из зарубежных компаний в сфере кибербезопасности заявила об обнаружении нового вируса для iOS, который может красть личные данные. Троян для iPhone получил имя GoldPickaxe.iOS. Он способен похищать данные распознавания лиц, удостоверения личности и различные СМС.



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