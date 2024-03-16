Режим рации появится в обновлении Microsoft для iPhone – СМИ

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В предстоящем обновлении Microsoft 365 в iPhone сделают режим рации. Его совместят с фреймворком Push-to-Talk (PTT) от компании Apple. Разработчики планируют внедрить функцию в оптимизированном фоновом режиме, сообщает портал MSPowerUser.

По данным издания, режим рации сможет предоставить пользователям мгновенную и безопасную голосовую связь, а также позволит контактировать с коллегами.

Вместе с тем, как отмечается, интеграция с фреймворком создаст возможность передавать голосовые сообщения с заблокированного экрана телефона. Microsoft планирует внедрить новую функцию уже в мае текущего года, однако точные сроки пока не называются, подчеркнул портал.

Он добавил, что режим рации внедрят в iOS и Android.

До этого стало известно, что смартфон iPhone 12, вышедший осенью 2020 года, подешевел на 30% в российских интернет-магазинах. На старте продаж базовый смартфон стоил около 80 тысяч рублей. Сейчас же средняя цена достигает 50 тысяч рублей, однако на одной из интернет-площадок устройство можно приобрести за 47,9–48 тысяч рублей.

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