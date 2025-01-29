SCMP: в Китае зоопарк стал продавать мочу тигра для приема внутрь

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Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в китайской провинции Сычуань начал продавать мочу тигра как средство от боли в мышцах и суставах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на South China Morning Post.

Администрация зверинца предлагает посетителям бутылку мочи амурских тигров за 50 юаней (673 рубля). На этикетке указано, что жидкость окажет хороший терапевтический эффект при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечной боли.

Один из туристов сфотографировал этот товар и выложил в Сеть. Его пост набрал более 35 миллионов просмотров. Путешественник удивился, что этот зоопарк считается туристической достопримечательностью мирового класса и образцом цивилизованного туризма в Китае.

Анонимный фармацевт из больницы в провинции Хубэй рассказал, что тигриная моча не имеет отношения к традиционной китайской медицине, ее эффективность не доказана. По его словам, использование такого средства может ухудшить состояние здоровья. При этом представитель зоопарка пожаловался на средние темпы продаж мочи тигра – всего две бутылки в день.

Ранее сообщалось, что китайский традиционный препарат на основе сколопендр, тараканов, иных насекомых и экзотических растений помогает при инфаркте. Доказательство эффективности средства признали западные кардиологи.

По данным СМИ, в состав, кроме вышеперечисленных насекомых, входят скорпион, пиявка, личинки цикады, женьшень, корень красного пиона, древесина душистого палисандра и белого сандала, семена зизифуса колючего и борнеол.