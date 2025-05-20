Медиум Шепс: хорошо, когда рядом с возлюбленным чувствуешь себя свободно

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Медиум Олег Шепс в недавнем выпуске "Битвы экстрасенсов" прокомментировал свою личную жизнь. Об этом сообщает "Радио 1".

Шепс заявил, что ему льстит внимание женщин. При этом медиум не стал прямо отвечать, состоит ли он в отношениях.

"Даже если ты в отношениях, твое сердце должно быть свободно. Это не говорит о том, что нужно ходить налево. Кайф, когда рядом с любимым человеком ты чувствуешь себя свободно", – подчеркнул Шепс.

Ранее стало известно, что певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. По данным СМИ, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене, где певица работает и проводит большую часть своего времени.

Возлюбленные заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе. Однако раскрывать отношения они не хотят.

