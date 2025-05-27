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27 мая, 07:15

Общество

Температура в столице достигла июльской нормы

Температура в столице достигла июльской нормы

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Температура в Москве приблизилась к июльским значениям – в городе уже фиксируют до 28 градусов тепла. В таких условиях жителям начали раздавать воду, чтобы помочь справиться с жарой. Некоторые открыли купальный сезон, другие загорают в парках и на пляжах.

Медики предупреждают – майское солнце может быть обманчивым. После зимы кожа особенно чувствительна, поэтому врачи советуют избегать пребывания на открытом солнце с 11 до 16 часов и использовать кремы с SPF.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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