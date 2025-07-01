Трамп заявил, что следит за возможным наступлением России на Сумы

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Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос о действиях США в случае возможного наступления России на Сумы, сообщил, что внимательно следит за развитием событий на Украине. Комментарий глава Белого дома сделал после прибытия в штат Флорида, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин не исключил взятия украинского города Сумы. Однако президент указал, что сейчас такой задачи нет. По словам главы государства, действия Вооруженных сил России на данном направлении обусловлены регулярными обстрелами приграничных регионов со стороны противника.

При этом украинские депутаты заявили о продвижении российской армии к Сумам, а также пожаловались на большие проблемы с фортификациями в Сумской области.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о создании спецгруппы по вопросам обороны региона. Ее основной задачей будет усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Генштаб ВСУ уже признал потерю части территорий на севере Сумской области.

