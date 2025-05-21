Путин пошутил в ответ на идею о присоединении Сумской области

Фото: ТАСС/управление коммуникаций Курской АЭС/Михаил Полников

Владимир Путин ответил шуткой на слова о возможном присоединении к России Сумской области.

Президент провел совещание с главами муниципалитетов в Курской области. В ходе встречи глава Глушковского района Павел Золотарев выразил мысль, что Сумы должны стать российскими.

"Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами как с главнокомандующим мы победим", – сказал он, также поблагодарив президента за назначение "пробивного" врио губернатора Александра Хинштейна.

"Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше", – пошутил в ответ Путин, отметив умение Хинштейна "выбивать" деньги.



Российский лидер посетил Курскую область 20 мая. Это произошло впервые с момента полного освобождения региона от украинских военнослужащих.

В ходе своего визита Путин провел с Хинштейном личную встречу. Президент также встретился в Курчатове с представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов региона. Там Путин также посетил строящуюся атомную электростанцию.