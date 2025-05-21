Путин шуткой объяснил назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

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Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов Курской области шуткой объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора региона.

Во время совещания глава Глушковского района Павел Золотарев отметил, что для безопасности российской границы нужно отодвинуть противника и присоединить Сумы к России.

"Поэтому Александра Евсеевича и выбрали (в качестве врио главы региона. – Прим. ред.), он тоже так хочет все побольше", – пошутил в ответ российский лидер.

Золотарев также отметил, что Хинштейн является "пробивным" человеком. Президент согласился с этим утверждением.

"Одно могу точно сказать – деньги выбивает", – добавил Путин.

20 мая российский лидер посетил Курскую область. Это произошло впервые с момента полного освобождения региона от украинских военнослужащих.

В ходе своего визита Путин провел с Хинштейном личную встречу. Президент РФ также предложил врио главы Курской области продолжить разговор в дороге, так как глава государства был убежден, что у последнего еще осталось много вопросов.