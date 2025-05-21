Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области для разговора тет-а-тет

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Владимир Путин посадил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в собственный автомобиль для разговора тет-а-тет, передает ТАСС.

Это произошло после личной встречи Путина и Хинштейна. Президент РФ предложил врио главы Курской области продолжить разговор в дороге, так как глава государства был убежден, что у последнего еще осталось много вопросов.

"Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим", – заявил Путин Хинштейну.

20 мая российский лидер посетил Курскую область. Это произошло впервые с момента полного освобождения региона от украинских военнослужащих.

После Путин встретился в гуманитарном штабе с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям. Во встрече также приняли участие Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов области в городе Курчатове. В рамках совещания глава государства поручил сохранить выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

