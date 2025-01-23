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Новости

23 января, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Сургуте свадебный кортеж заблокировал дорогу

Новости регионов: в Сургуте свадебный кортеж заблокировал дорогу

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Городские службы устранили утечку воды в Гольянове

Городские службы устраняют утечку воды в Гольянове

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Утечка воды на проезжую часть произошла в Гольянове

В Сургуте свадебный кортеж из десятка машин остановил движение на оживленной трассе. Возглавил колонну водитель, который, дрифтуя, двигался задним ходом. Полицейские установили нарушителей, оштрафовали их, а автомобили отправили на спецстоянку.

В Ижевске на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора установили 28 ледяных скульптур. Их создали полсотни мастеров из разных городов России и Киргизии в рамках ледового фестиваля. Композиции, среди которых "Волхвы" и "Вифлеемская звезда", будут радовать горожан до конца зимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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