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Коллективное фотографирование во время саммита БРИКС было четко организовано, в отличие от мероприятия G20, сообщает МК со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что на фотосессию никто не опоздал и не пропустил, в отличие от саммита G20 в этом же самом месте, когда на процедуру не пришли президент США Дональд Трамп, премьер-министры Италии Джорджи Мелони и экс-премьер Канады Джастин Трюдо.

Это говорит об уважительном отношении участников БРИКС к символической процедуре и о том беспорядке и хаосе, что царил во время мероприятия G20, говорится в статье.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Лидеры стран объединения приняли декларацию и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Следующий саммит пройдет в Индии в 2026 году под председательством этой страны.

