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06 июля, 21:47

Политика

Индия примет саммит БРИКС в 2026 году

Фото: 123RF/pananba

Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию саммита.

"Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", – указано в документе.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, но с 1 января 2025 года председательство перешло Бразилии.

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию на саммите в Бразилии и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Вместе с тем в объединении выступили против гонки вооружений в космосе и предложили принять соответствующий документ.

Кроме того, страны БРИКС подтвердили приверженность независимости и суверенитету Сирии и осудили военные удары по Ирану.

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