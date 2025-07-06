06 июля, 21:47Политика
Индия примет саммит БРИКС в 2026 году
Фото: 123RF/pananba
Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию саммита.
"Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", – указано в документе.
В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, но с 1 января 2025 года председательство перешло Бразилии.
Лидеры стран БРИКС приняли декларацию на саммите в Бразилии и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Вместе с тем в объединении выступили против гонки вооружений в космосе и предложили принять соответствующий документ.
Кроме того, страны БРИКС подтвердили приверженность независимости и суверенитету Сирии и осудили военные удары по Ирану.