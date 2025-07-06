Индия примет саммит БРИКС в 2026 году

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Следующий саммит БРИКС пройдет в Индии в 2026 году под председательством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию саммита.

"Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", – указано в документе.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, но с 1 января 2025 года председательство перешло Бразилии.

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию на саммите в Бразилии и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Вместе с тем в объединении выступили против гонки вооружений в космосе и предложили принять соответствующий документ.

Кроме того, страны БРИКС подтвердили приверженность независимости и суверенитету Сирии и осудили военные удары по Ирану.

