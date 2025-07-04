Российская армия нанесла удары по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу в ответ на террористические акты со стороны Киева. Об этом сообщили в министерстве обороны. Кроме того, в Донецкой Народной Республике российские подразделения освободили село Предтечино.

Ранее войска группировки "Центр" заняли населенный пункт Разино, а на Харьковском направлении подразделения ВСУ удалось вытеснить из Мелового. По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, более 60 тысяч беспилотников противника.

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