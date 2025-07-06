Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 09:30

Политика

ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на южно-донецком направлении

ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на южно-донецком направлении

Дональд Трамп планирует ввести 500% пошлины на торговых партнеров России

Российские войска освободили Предтечино в зоне СВО

Группа российских бойцов вернулась домой из украинского плена

Новости мира: сербские студенты перекрыли трассы в Белграде и Нови-Саде

Российская армия нанесла удары по военным объектам в Киеве в ответ на теракты

ВС РФ освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор

В Госдуму внесли законопроект о возвращении 50% скидки на автомобильные штрафы

Перейдем к ситуации в зоне проведения СВО. Российские артиллеристы совместно с операторами БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ на южно-донецком направлении. Бойцы группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по заданным координатам, а дроны подтвердили уничтожение укреплений противника.

В то же время на красноармейском направлении расчет ТОС-2 "Тосочка" с помощью термобарического удара уничтожил вражеский опорный пункт, расчистив путь для наступления наземным группам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика