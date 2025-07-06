Перейдем к ситуации в зоне проведения СВО. Российские артиллеристы совместно с операторами БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ на южно-донецком направлении. Бойцы группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по заданным координатам, а дроны подтвердили уничтожение укреплений противника.

В то же время на красноармейском направлении расчет ТОС-2 "Тосочка" с помощью термобарического удара уничтожил вражеский опорный пункт, расчистив путь для наступления наземным группам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.