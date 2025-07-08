Трамп признал сложность урегулирования украинского конфликта

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме признался, что задача урегулирования украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал, передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер заявил, что решительно рассматривает возможность дать согласие на проведение через конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России.

Ранее Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава офиса лидера Украины Андрей Ярмак назвал беседу содержательной.

Как писали СМИ, в ходе разговора американский лидер пообещал оперативно отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot. Информацию подтвердили два источника, однако они пояснили, что это количество оказалось меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки.

Тем временем в Кремле заявили, что планы увеличения поставок оружия для Киева не способствуют мирному урегулированию конфликта.