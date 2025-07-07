Трамп заявил, что оказывает большую помощь Украине

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предоставляет Украине значительную помощь. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал MSNBC, который опубликовал беседу главы Белого дома с журналистами.

Так президент США ответил на вопрос о том, почему Штаты не помогают Украине так же, как Израилю.

Помимо этого, американский лидер указал на то, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться. Он подчеркнул, что, если бы был президентом в 2022 году, не допустил этого.

США приостановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину в начале июля. По предварительным данным, это решение было принято из-за опасений, связанных с сокращением запасов такого оружия в США. При этом в американском госдепартаменте заявляли, что это не означает полную остановку военной помощи Киеву.



Евросоюз расценил такие действия Вашингтона как сигнал для ускорения наращивания поставок оружия Киеву со стороны стран Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС брать военные кредиты и закупать боеприпасы для Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американская промышленность не успевает производить ракеты в нужном количестве для Киева.

