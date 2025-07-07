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Приостановка военной помощи Киеву со стороны США вызвала политический раскол на Украине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Economist.

Журналисты обратили внимание, что на фоне ограничения поставок вооружений в стране начались чистки, внутренние конфликты и коррупционный скандал с вице-премьером Алексеем Чернышовым. Само расследование, по данным СМИ, было организовано по инициативе главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным чиновников, Ермак якобы использовал свое влияние, чтобы дело развивалось, в то время как другие – замораживались. В это же время продолжаются попытки поменять премьер-министра Дениса Шмыгаля, якобы вставшего на пути у Ермака.

На его месте может появиться политик Юлия Свириденко, которой покровительствует глава офиса Зеленского, указано в материале. По информации журналистов, голосование о замене Шмыгаля состоится в Раде в ближайшие недели.

О решении Вашингтона приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину стало известно 2 июля. Уточнялось, что это решение связано с опасностью дальнейшего сокращения запасов такого оружия в Соединенных Штатах.



Евросоюз расценил данный шаг как сигнал для европейского процесса по наращиванию вооружения Киева. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала страны европейского объединения брать военные кредиты и вместе закупать оружие для Украины.

