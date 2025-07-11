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Украине стоит рассмотреть два варианта, как избежать полной капитуляции перед Россией. Об этом сообщает МК со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Автор публикации предложил Украине постараться сократить потери, так как подразделения Вооруженных сил России наступают по всем фронтам. Вторым вариантом является попытка отступить.

"У них нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве", – уверены в NZZ.

По версии журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский оказался в ловушке, так как только он может отдать приказ об отступлении, но продолжает верить в то, что партнеры на Западе выполнят свои обещания по спонсированию Киева.

В это же время Россия не намерена терять стратегическое военное преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, армия продолжает наступать и не будет останавливаться.

На встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова Москва передала некие предложения, которые ранее не озвучивались. Американский представитель пообещал сообщить новую концепцию президенту Дональду Трампу.

