Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко стать главой правительства Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики страны Юлии Свириденко стать главой правительства Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", – написал украинский президент.

Ранее Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Шаповалов сменил на данной должности Михаила Драпатого, который 1 июня подал в отставку после того, как было атаковано учебное подразделение украинских военнослужащих в Днепропетровской области.

До этого президент Украины подписал указы, которыми уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал о том, что кабмин Украины согласовал увольнение вышеперечисленных политиков. Однако причины такого решения не уточняются.