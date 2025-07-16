Правительство и премьер Украины Шмыгаль отправлены в отставку

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Верховная рада по итогам голосования отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство Украины. Заседание транслировал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС.

Уточняется, что по украинскому законодательству вместе с увольнением премьера в отставку уходит и правительство. Соответствующее заявление Шмыгаль подал недавно. В своих социальных сетях он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского.

В дальнейшем экс-премьер займет пост министра обороны государства. По словам украинского лидера, опыт Шмыгаля будет полезен на данной должности. Также Зеленский отметил, что в оборонной сфере сейчас сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности".

Кроме того, предполагается, что действующий министр обороны Украины Рустем Умеров, который ранее выступал в качестве главы украинской делегации на переговорах с РФ, будет отправлен в США в качестве посла.