Украинский премьер-министр Шмыгаль подал в отставку

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку, сообщает RT со ссылкой телеграм-канал политика.

"Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства!" – написал он.

Политик также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и дополнил пост фотографией заявления о своей отставке.

Ранее стало известно, что Шмыгаль получит должность министра обороны страны. По мнению киевского лидера, опыт экс-министра будет полезен на данной должности. Зеленский также подчеркнул, что в оборонной сфере в настоящий момент сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности".

При этом предполагается, что действующего главу министерства обороны Украины Рустема Умерова, который также выступал в качестве главы делегации Киева на переговорах с РФ, отправят в США в качестве посла.