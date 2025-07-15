FT: Трамп призвал Зеленского нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу

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Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Financial Times.

"Владимир, вы можете ударить по Москве? Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?" – приводит источник журналистов слова Трампа, якобы произнесенные им во время последней беседы с Зеленским.

Так американский лидер хочет вынудить Россию сесть за стол переговоров, утверждают авторы статьи.

Ранее президент США заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

С точки зрения СМИ, данный ультиматум даст российской стороне стратегическое преимущество. Журналисты полагают, что Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что решение США, НАТО и Евросоюза продолжить военные поставки Украине воспринимается Киевом не как сигнал к урегулированию конфликта, а как толчок к продолжению боевых действий.