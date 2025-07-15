Рада проголосовала за продление военного положения на Украине

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Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Военное положение было продлено на 90 дней, то есть до 5 ноября. "За" высказались 320 депутатов, еще один проголосовал "против".

В последний раз Рада продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине 16 апреля (до 6 августа). Парламент принял такое решение в 15-й раз. Оно делает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов на Украине.

Ранее командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков указывал, что Украине придется мобилизовать 18-летних граждан. Он считает, что руководство страны должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта, не обращая внимания на интересы украинцев.