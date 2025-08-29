Захарова: заявления Макрона иногда переходят грань приличного

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президент Франции Эммануэль Макрон зачастую делает заявления, выходящие за грань приличия и здравого смысла, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала недавнее интервью французского лидера. В ходе него он назвал Россию "хищником, который, как людоед, стоит у дверей и нуждается в питании".

"Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа", – цитирует Захарову РИА Новости.

По ее мнению, именно Франция является настоящим хищником, значительно повлиявшим на украинский кризис. Более того, представитель российского МИД напомнила, что французские власти поддержали переворот на Украине в 2014 году.

"Сначала они заваливают такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок, в том числе западного оружия, – в первую очередь западного оружия, – а потом питаются с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков", – заявила Захарова.

Ранее Макрон в ежегодном обращении к военнослужащим в честь Дня взятия Бастилии заявил, что Россия представляет постоянную угрозу Европе. По его словам, на границе ЕС продолжает существовать "российская угроза", от Кавказа до Арктики, которую он охарактеризовал как "подготовленную, организованную и постоянную". В связи с этим политик призвал европейские страны к самоорганизации для ответа на эту угрозу и сохранения мира.