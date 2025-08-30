AFP: Трамп продолжает работать над возможной встречей Путина и Зеленского

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп продолжает работать над потенциальной встречей Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников Белого дома.

Уточняется, что Трамп вместе с командой по нацбезопасности продолжают взаимодействие с официальными лицами России и Украины на регулярной основе.

Власти США стремятся достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, указал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, американская администрация также рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

Вместе с тем США допускают возможность того, что на данном этапе Россия и Украина не готовы положить конец конфликту, отмечала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.