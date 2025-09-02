Путин заявил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет России

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

При этом он подчеркнул, что Украина сама должна решать, как обеспечивать свою безопасность.

"Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет РФ", – сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что найти консенсус в данном вопросе возможно. Например, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта обсуждались на Аляске в США.

Путин добавил, что членство Украины в НАТО неприемлемо, однако Россия никогда не возражала против присоединения страны к Евросоюзу.

"Здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе", – пояснил российский лидер.

Путин ранее подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности. Он называл попытки западных государств включить Украину в НАТО одной из причин возникновения кризиса.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтону и Москве удалось сократить список разногласий по украинскому конфликту до двух вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок. По его мнению, теперь судьба урегулирования остается открытой.

