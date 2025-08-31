Фото: kremlin.ru

Европейцы поощряют Украину на абсурдное продолжение линии на несговорчивость, что является большой ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, никакой пользы Киеву эта линия не сделает. Наоборот, это лишь усугубит ситуацию. При этом Россия сохраняет настрой и готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими методами.

"Но пока мы не видим взаимности Киева, поэтому продолжаем СВО", – сказал Песков.

Кроме того, действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина уверен, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло и давно стремятся всячески "сдерживать" Россию, но Москва умеет этому противодействовать.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ввод войск НАТО на территорию Украины обернется прямым противостоянием с армией РФ, в результате которого Европа потерпит поражение. Эксперт считает, что у европейских войск плохая подготовка и малая численность. Поэтому они обречены на поражение.

