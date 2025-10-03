Модель Ким Кардашьян рассказала, что ее планировал убить близкий человек

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Человек из близкого окружения заказал убийство американской модели Ким Кардашьян. Об этом она рассказала в трейлере реалити-шоу The Kardashians, опубликованном на EOnline.

Имя предполагаемого заказчика девушка не назвала. По ее словам, она узнала о готовящемся покушении благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела. Во время расследования они обнаружили информацию о покушении и сообщили об этом Кардашьян.

Модель обратилась в полицию. Правоохранители в итоге смогли предотвратить покушение.

Ранее жительницу Екатеринбурга обвинили в попытке заказать убийство бывшего мужа из-за разногласий о ребенке. За смерть экс-супруга она предложила 300 тысяч рублей. Она отправила мужчине, якобы согласившемуся на дело, дату рождения, рост, место жительства и многое другое о бывшем возлюбленном.

Женщина отметила, что из-за впечатлительного характера ей не понадобятся фотографии мертвого экс-мужа для доказательства убийства. Ее устроил бы тот факт, что он не придет к школе, где учится их общий сын, так как он приходил туда каждый понедельник. Однако "киллер" рассказал об этом "жертве", а тот обратился в полицию.

