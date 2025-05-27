Певица Слава спровоцировала слухи о помолвке с новым возлюбленным

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/SLAVA

Российская певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) спровоцировала слухи о помолвке с новым возлюбленным. Исполнительница разместила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки.

После этого пользователи в Сети предположили, что певице сделал предложение ее новый возлюбленный.

Слухи о том, что у артистки появился новый возлюбленный, распространились еще в марте этого года. Российская певица и актриса Анна Семенович тогда сообщала, что ее коллега встретила мужчину в стриптиз-клубе. При этом официально Сланевская не подтверждала и не опровергала информацию о новом романе.

В мае этого года певица заявила, что рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после более 20 лет отношений. При этом она отметила, что сохранила с ним дружбу. Пара продолжает воспитывать дочь Антонину, которая родилась в 2011 году. Также у исполнительницы есть дочь Александра от предыдущих отношений с Константином Морозовым.

Ранее российская актриса и блогер Агата Муцениеце объявила , что выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. На опубликованном артисткой в соцсетях кадре запечатлен момент предложения руки и сердца. Она обнимает и целует музыканта, держа в руке букет роз. При этом на безымянном пальце видно кольцо.

