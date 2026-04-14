Депутат ГД Попов проинспектировал ход ремонта школы № 1593 в Крылатском

Фото: Ольга Нуромская

Тележурналист, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов совместно с руководством школы № 1593 посетил учебный корпус в районе Крылатское и проинспектировал ход работ по его модернизации. Проверка состоялась в рамках акции "Партийный десант".

"Работы выходят на финишную прямую. Строители уже обновили фасад здания, кровлю и входные группы, сделали внутреннюю перепланировку помещений", – сказал он.

Депутат отметил, что в обновленном корпусе появятся не только универсальные классы, но и целые лабораторно-исследовательские комплексы, новая медиатека, а также многофункциональный зал для различных мероприятий.

Школу в Крылатском обновляют в рамках столичного проекта "Моя школа". После ремонта ее библиотека превратится в медиатеку, где можно будет читать, заниматься проектными работами и даже устраивать выставки. Актовый зал станет выполнять функции театра, а также пространства для лекций, конференций и общения.

Кроме того, модернизируют спортзал. Там появится самое современное оборудование, а в раздевалках сделают новые душевые. Благоустроят и прилегающую территорию. Планируется, что посещать школу ученики смогут уже с 1 сентября этого года.

Помимо этого, на западе столицы в 2026 году отремонтируют еще 6 зданий школ в районах Кунцево, Можайском, Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца 2033 года в Москве модернизируют около 750 школьных зданий. Также к концу 2027-го в городе возведут 4 "школы будущего" в Пресненском, Мещанском и Басманном районах. Там обустроят пространства для научных экспериментов и работы.

