08 марта, 15:24

Происшествия

В ГРУ заявили, что вопрос о покушении на генерала Алексеева перед Киевом ставили жестко

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ходе переговоров с украинской стороной Россия в жесткой форме поднимала вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков журналисту Павлу Зарубину.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. По данным правоохранителей, исполнителем был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин.

Уточнялось, что Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения Корба проник в жилое здание, дождался генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Алексеев был госпитализирован. СМИ писали, что он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Корба был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В столице в тот же день арестовали Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

Позднее в ФСБ указали на то, что заказчиками покушения на Алексеева выступили спецслужбы Украины, кроме того, был заметен британский след.

"Новости дня": задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

