Эксперт рассказала, какие сладости обладают наименьшей калорийностью

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Наименее вредными из сладостей можно считать сухофрукты, фруктовые чипсы и фруктовую пастилу без сахара. Именно эти продукты обладают наименьшей калорийностью из указанной категории.
Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доцента кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олесю Гурову.
Она отметила, что под сухофруктами имеются ввиду именно высушенные фрукты, а не с цукаты с добавлением сахара. При этом, по словам Гуровой, каждый сладкий продукт имеет определенную калорийность.
Эксперт подчеркнула, что наиболее вредными в этом плане считаются сдобные булки и другие продукты, которые имеют сахар в чистом виде.
"В этом смысле наиболее высококалорийными являются сдобные булочки и прочая выпечка, а также соки, варенье, джемы, сиропы, сладкие газированные напитки, компоты, морсы", – подчеркнула Гурова.
Она отметила, что чаще всего на удаленной работе люди набирают вес именно из-за доступности еды. По словам эксперта, физическая активность не дает большого расхода калорий. Она отметила, что дорога до метро сжигает лишь несколько десяток калорий, а 15-20 минут на беговой дорожке уничтожают лишь около 200 калорий.
"То есть, примерно три конфеты, даже не кусок торта. Поэтому на вес в условиях изоляции влияет не столько низкий уровень физической активности, сколько гиперкалорийное питание", – сказала Гурова.
Ранее ученые рассказали о вреде диетических напитков. Сообщалось, что они могут нанести такой же ущерб сердцу, как и напитки, которые содержат сахар. В ходе эксперимента исследователи выяснили, что обе категории напитков повышают риск инсульта и инфаркта на 20%.
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